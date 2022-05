Il talento dell'Udinese Gerard Delofeu, ha parlato ai microfoni del quotidiano spagnolo As, dove ha analizzato il momento delicato che sta vivendo il calcio italiano, soffermandosi anche sull'eliminazione dai Mondiali degli Azzurri.



'Sportivamente una disgrazia, ma non si può dimenticare l'Europeo vinto pochi mesi prima, è un calcio in crescita e in 4-5 anni tornerà al top con Juve, Inter e Milan che faranno strada in Europa e altre come Napoli, Roma, Atalanta, Fiorentina che cresceranno ancor di più'.