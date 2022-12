Ancora una volta,ha dimostrato di essere un giocatore di livello alto. Anzi: altissimo. Il laterale della Juventus è uno dei titolari inamovibili di Tite. Il CT verdeoro non solo l'ha aspettato, ma l'ha anche schierato titolare contro la Corea del sud, nell'ottavo di finale che la Seleçao ha semplicemente dominato, dal primo all'ultimo minuto.Ebbene: l'esterno bianconero ha giocato in tanti ruoli. Si è districato a destra, ha giocato a sinistra, è entrato dentro al campo e ha fatto pure il mediano, così come capitato a volte con la Juventus. Sempre bene. Sempre perfetto. Tant'è che sui social si è levato qualche coro in più: "Sembra Cancelo - scrive un utente -, ma meglio non parlare di quelle valutazioni...".