A tenere banco in casa Juventus è il caso di Luis Suarez, invischiato nelle trattative col Barcellona per la rescissione, con la Juventus alle porte. E la possibile influenza che potrebbe avere su di lui l'amico Lionel Messi, che potrebbe rimanere al Barça nonostante i rapporti ormai compromessi con il club. Il Corriere dello Sport apre così: "Leo blocca Suarez, la Juve non molla ma tiene aperta la pista Dzeko". Mente la Gazzetta dello Sport dedica un taglio basso: "Messi-Suarez destini incrociati?". E Marca si concentra sul fuoriclasse argentino: "Messi è pronto a tornare sui suoi passi".