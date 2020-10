Ieri l'ufficialità di Sergino Dest al Barcellona, poi i rumors sull'interessamento per Marcos Alonso sopiti dalla pole position dell'Inter su di lui. E di Hector Bellerin non si parla più da settimane. Uno dei problemi della Juventus sarriana era la batteria dei terzini, che però è rimasta invariata. Non si è confermato in organico Luca Pellegrini, e ora si cerca di piazzare Mattia De Sciglio. Ma quindi, sulle fasce (in particolare a sinistra, dove potrebbe rimanere il solo Alex Sandro) chi ci gioca? E che intenzioni ha la Juve?

NON BASTA - Interrogativi a cui si fatica a trovare risposta. Gli esperimenti tattici di mister Pirlo, col 3-5-2 visto nelle prime due uscite stagionali, fanno pensare a una propensione per l'utilizzo di esterni offensivi come laterali a tutta fascia. Ma Kulusevski appare adattato e avulso da zone di campo a lui più congegnali. Chiesa, se dovesse arrivare, sarebbe già più sensato. Ma anche lì, siamo sicuri che Pirlo giocherà sempre a 3? E poi ricordiamo che il giocatore attualmente alla Fiorentina agisce preferibilmente a destra, dove ci sono già Cuadrado e Danilo.

MANCATO AFFONDO - Insomma, possibile che non valesse la pena concentrare maggiori sforzi per cercare un bel terzino? Per un prospetto come Dest sarebbero bastati 25 milioni di euro. L'unico nome ancora caldo - anche se verrebbe da dire "tiepido" - è Emerson Palmieri, che però costa di più di Dest ed è sempre e comunque troppo per una Juve che non può permettersi di spendere, se non con formule di prestiti onerosi con diritti o obblighi di riscatto.

BENE, MA... - Il lettore più attento potrà dire: "chi scrive ha dimenticato Frabotta!". Sicuramente fa piacere vedere un giovane dell'Under 23 ritagliarsi spazio in prima squadra. E mettiamoci dentro anche la fantastica prestazione di Di Pardo lunedì sera contro la Pro Sesto. Può tuttavia bastare? Con una cartuccia ancora da spendere sul mercato, incaponirsi su Chiesa (con già Bernardeschi e Kulusevski in rosa) e trascurare la questione terzini lascia un po' perplessi.