Prima le cessioni, poi gli acquisti. E' questa la priorità di Fabio Paratici per il prossimo mercato della Juventus. La prima mossa da fare è quella di sciogliere i nodi relativi alle situazioni di Khedira e Higuain, poi verranno gestiti i giocatori in uscita per concentrarsi anche sui giocatori nel mirino dei bianconeri. Tra gli obiettivi, c'è il terzino dell'Ajax Sergino Dest. Classe 2000, è il profilo ideale per la nuova politica della società di svecchiare la squadra e abbassare il monte ingaggi.



IL PREZZO - Dest ha stregato Paratici eil suo staff, che nonostante non sia considerato un'urgenza per la Juve del prossimo anno il suo nome sta diventando sempre più caldo: a spingere la Juve ad accelerare l'operazione è anche la tanta concorrenza internazionale che c'è per questo ragazzo di vent'anni che ha di qualità ne ha da vendere. L'Ajax lo valuta 20/25 milioni, come riporta Calciomercato.com; la Juventus non ha la possibilità di prenderlo a quelle cifre, ma l'intenzione è quella di non farselo soffiare e arrivare prima di tutti sul giocatore. LA FORMULA - I contatti con l'entourage del giocatore procedono e anche quelli con l'Ajax sono frequenti e positivi. La Juve studia la formula che possa permettere alla società di anticipare tutti gli altri club: provare a mettere in piedi uno scambio è una soluzione improbabile, una soluzione può essere un prestito lungo diritto di riscatto; magari lasciando il giocatore ad Amsterdam ancora per una stagione. Bisogna ancora capire la formula giusta da concordare con l'Ajax, ma i bianconeri hanno le idee chiare e sono forti su Dest: è lui il primo obiettivo per la fascia destra.