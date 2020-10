A BeIN Sports, Sergino Dest ha parlato della prossima sfida contro la Juventus: "Sarà un momento speciale giocare al fianco di Messi contro Cristiano Ronaldo. Per me il Barcellona è un sogno che si è avverato: quando il mio agente me l'ha prospettato ho subito dato il mio assenso. Bayern Monaco? Mi piacciono le sfide, per questo ho scelto il Barça". Il terzino è stato acquistato negli ultimi giorni del mercato dalla squadra catalana, ma a lungo è stato obiettivo dei bianconeri, che con l'agente Mino Raiola hanno provato a portarlo a Torino in questa lunga estate di trattative.