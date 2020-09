Bayern Monaco furioso con l’Ajax. Il motivo? L’imminente passaggio di Sergino Dest al Barcellona. Il terzino destro, seguito a lungo anche dalla Juventus, è prossimo a vestire la casacca blaugrana, trasferimento indigesto ai bavaresi. Come riporta Sport, il club tedesco si sarebbe indignato a fronte dei trucchi messi in atto dai Lancieri, che avrebbero aspettato che il Barcellona vendesse Semedo per poi tuffarsi su Dest, nonostante il Bayern Monaco avesse raggiunto l’accordo per una cifra superiore.