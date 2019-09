Ha iniziato a disegnare maglie da calcio per gioco dietro ai quaderni di scuola, alla fine è diventato un lavoro. Inigo Turner è il responsabile della nuova maglia della Juventus: "Non fa piacere quando viene criticata - racconta a Espn - ma quando si fanno scelte coraggiose è sempre difficile il primo impatto". Turner ha deciso di levare le strisce per andare verso il futuro: "Vogliamo cercare qualcosa di diverso, fa parte della filosofia Adidas che cerca di essere il meno prevedibile possibile e guarda avanti".