Non sono passate inosservate le indecisioni al Var di Massimiliano Irrati nella partita tra Inter e Atalanta della diciannovesima giornata di campionato (terminata 1 a 1). L'AIA ha infatti deciso fermare il direttore di gara della sezione di Pistoia, che non arbitrerà nella ventesima di Serie A. Galeotto, probabilmente, il rigore non concesso all'Atalanta sul contatto in area di rigore di Toloi. Non aver richiamato all'attenzione di Rocchi gli è costato quindi questo stop.