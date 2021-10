Giovedì 7 ottobre, le porte dell'Allianz Stadium si apriranno per il match di Nations League tra. Sarà l'occasione, per il ct dei transalpini Didier, di tornare a casa e respirare l'aria dell'ambiente Juve. A questo proposito, l'ex centrocampista e allenatore bianconero ha raccontato la sua esperienza alla Vecchia Signora, ai canali ufficiali della Nazionale francese:“Ho cambiato completamente pianeta, anche se avevo avuto una buona introduzione al Marsiglia.. Una mentalità diversa, approccio agli allenamenti diverso, una preparazione lunga, molto specifica e dura, Ma c’era l’orgoglio di indossare quella maglia. Sono arrivato in punta di piedi, chiaramente. L’inizio è stato complicato perché ho subìto un infortunio al tendine d’Achille e mi sono dovuto operare. Ho vissuto 5 anni da calciatore meravigliosi, con, e nonostante questo c’è un ambiente familiare, creato dall’allenatore, Marcello Lippi, e dalla dirigenza, Moggi, Bettega e Giraudo. Un grande club dal punto di vista dell’organizzazione, dal magazziniere al presidente,CULTURA VINCENTE – “. C’è un grande professionismo, ciascuno ha un ruolo ben definito. Grazie a questo, tutti sono riconoscenti di avere un posto in questo club”ALLENATORE – “Il club era in difficoltà, dopo essere stato retrocesso in Serie B. Siamo partiti con dei punti di penalizzazione e siamo arrivati ad essere campioni della Serie B. Molti calciatori di livello internazionale sono rimasti, perché legati al club. Ogni volta che ci spostavamo, c’erano migliaia di persone ad attenderci, era il folklore.. Spero che non succeda più, che la Juve si ritrovi a giocare lì.