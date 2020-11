Il ct della Francia Didier Deschamps ha commentato il possibile addio di Ronaldo alla vigilia della sfida tra Francia e Portogallo: "La Juve è un grande club ed è chiaro che vuole tenerlo, ma nel calcio tutto è possibile. Non voglio anticipare nulla, Cristiano attira l'attenzione per il tipo di giocatore che è e il club dove gioca è sempre sotto esame. Non so se voglia andare al Psg, ma è un giocatore fantastico che negli anni ha dimostrato di poter stare ai massimi livelli con continuità. E' un giocatore immenso che vuole ancora rincorrere record".