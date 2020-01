Didier Deschamps, allenatore della Francia ed ex tecnico - e giocatore - della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, affrontando il momento di forma di Cristiano Ronaldo e dei bianconeri. Infine, il francese, ha offerto anche la sua previsione sul campionato in corso. Ecco le sue parole: "Ronaldo? ​Sta facendo cose straordinarie con la Juve, con il Portogallo, quindi è da considerare fuori dalla normalità. In Champions, la Juventus avrà bisogno di lui come l'anno scorso, però spero che vada meglio in questa edizione".



"La Juve ha questo obiettivo da tanto tempo, di rivincere la Champions, però alla fine chi vince è solo una. Sono 7-8 squadre che iniziano la Champions con questo obiettivo naturale di trionfare. Scudetto? Sarà difficile, perché l'Inter sta facendo molto bene, in campionato, da quanto si vede dalla classifica, tante opzioni sono ancora possibili. Il cuore dice... spero la Juve, però vedremo".