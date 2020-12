Nel corso di una conferenza stampa, il CT della Francia Didier Deschamps ha replicato alle voci di mercato lanciate da Raiola su Paul Pogba, definito infelice al Manchester United: “Se cominciassi a rispondere alle dichiarazioni di ogni procuratore, zio, cane, nonna e nonno… Non ho intenzione di rispondere, possono dire quello che vogliono. La cosa importante per me sono i giocatori, che sia Giroud o Pogba, loro devono prendere delle decisioni per la loro carriera. Siamo ad inizio dicembre e Paul è a Manchester. Dopo non so cosa succederà.