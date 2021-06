Didier Deschamps, intervenuto a SportWeek, ha parlato della Nazionale italiana e di un giocatore della Juve che secondo lui potrà fare bene con gli Azzurri: "Chiesa ha fatto una bella stagione con la Juventus, come Barella con l’Inter, ma anche Immobile e Verratti sono elementi preziosi. La logica vorrebbe che dovrebbero tutti confermarsi in una competizione difficile e di prestigio come l’Europeo. Insomma, Mancini ha giocatori che hanno il potenziale per fare una grande carriera, e del bene

alla Nazionale".