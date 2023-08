Il ct della Francia, Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa anche della convocazione di Pogba.'Ha avuto la fortuna di poter giocare venti minuti buoni. È l’inizio di un percorso ancora lungo rispetto allo scorso anno che per lui fu bianco. Bisogna avere pazienza ma io credo in lui e nella sua capacità di trovare il miglior livello. Ha la mente e l’esperienza ma non sarà fatto schioccando le dita. Se avrà trovato la migliore condizione, sarà ancora una volta un candidato importante nella Nazionale francese'.