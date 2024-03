Philippe, presidente della Federcalcio francese, ha condiviso le sue riflessioni sul futuro di Didier Deschamps in un'intervista a Le Figaro, accennando anche al possibile coinvolgimento di un altro ex giocatore della, Zinedine, già associato alla panchina dei Blues in passato. Diallo ha affermato: "Siamo tra le favorite e non dobbiamo mettere alcun ostacolo sulla strada di questa macchina vincente. Zinedine Zidane è un'icona del calcio francese e dobbiamo sempre dimostrargli riconoscenza e gratitudine per quanto ha dato alla Francia. Tuttavia, abbiamo il più grande allenatore del calcio francese, che ha un contratto fino al 2026... Questo è tutto".