Adrien Rabiot ha cominciato la stagione con la Juventus da infortunato, ma poi è riuscito a recuperare per la gara con l'Empoli. Un recupero che ha preso in contropiede lo stesso c.t. della nazionale francese Didier Deschamps: ​"Rabiot sta meglio, anche se non era previsto che giocasse contro l'Empoli. Per questo non l'avevo preso in considerazione nella lista originaria dei convocati, altrimenti l'avrei chiamato subito. Nella gara dell'Allianz Stadium ha giocato un'ora, è in gran forma. Finché si sente bene, è in grado di giocare dall'inizio".

La Francia gioca stasera contro l'Ucraina.