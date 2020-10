Dal ritiro della nazionale francese, il ct ed ex centrocampista della Juventus Didier Deschamps ha parlato di Mappé e CR7: "Ronaldo era l'idolo di Mbappé, come credo di tanti altri giocatori. Fare un paragone tra i due è davvero complicato, CR7 domina la scena del calcio da tantissimi anni. Non hanno la stessa età, vedremo cosa avrà fatto Mbappé nello stesso arco di tempo. Sono due giocatori che possono risolverti una partita da un momento all'altro. Anche se Mbappé è più giovane, parliamo comunque di due assoluti top player.