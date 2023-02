Didierha parlato ai canali ufficiali del Nantes. Le sue parole:- "Nella Juventus vincere è sempre stato parte del DNA del club. Nella gara di andata abbiamo fatto la differenza. Quando poi è stato necessario difendere, abbiamo saputo farlo. Il Nantes ha avuto il merito di spingere e vincere il ritorno (3-2), in un’atmosfera favolosa di cui Beaujoire ha il segreto. Ma non ricordo di aver avuto paura per la nostra qualificazione. La Juventus del 1996 ebbe un po’ di forza e tranquillità"."È un risultato superlativo per il Nantes, com è ovvio sia. Sono veramente contento per Antoine (Kombouaré). Sullo 0-1 dell’intervallo, il Nantes è stato capace di resistere e pareggiare su un contropiede molto ben guidato. Ora, come Antoine lo ha detto , la parte più difficile resta da fare per il Nantes. La Juve verrà a Nantes per qualificarsi. In ogni caso, questo risultato promette una serata superba. È bello che il pubblico del Nantes possa rivivere questo tipo di emozione"."È complesso prevedere in anticipo lo scenario di una partita. In una gara di questo livello e con in palio una possibile qualificazione contro uno dei club europei più prestigiosi, il requisito è sempre alto. Non deve essere fonte di dubbio o stress. Devi essere in grado di gestire un appuntamento del genere, soprattutto quando non ci sei abituato. Sento sempre parlare di pressione. Può esistere, ovviamente, e può ostacolare. La pressione, lo stress è negativo. Quindi tu devono fare in modo di scacciare via tutto ciò che è negativo ed essere abitati solo dall’adrenalina".