Deschamps: 'Kolo Muani alla Juventus? Meglio per lui, al PSG è stato complicato'

Deschamps su Kolo Muani: "Ha fatto bene ad andare alla Juventus"

Didier, commissario tecnico della, ha diramato la lista dei giocatori convocati per i prossimi impegni della Nazionale. La Francia affronterà la Croazia nei quarti di finale di Nations League nella sosta di marzo. Il tecnico ha deciso di convocare Randal Kolo Muan i mentre non ci sono gli altri due giocatori francesi della Juventus, ovveroDeschamps in conferenza stampa si è soffermato proprio su Kolo Muani commentando anche il suo trasferimento a gennaio dal PSG alla Juventus. Una scelta che secondo l'allenatore è stata azzeccata per l'attaccante, che è riuscito a ritrovare minutaggio in campo. "Al PSG è stato complicato, soprattutto per quanto riguarda il suo minutaggio. Perché? Ci sono diversi fattori...Per la sua sicurezza, ha fatto questa scelta ed è meglio per lui."

Kolo Muani tra presente e futuro

Per Kolo Muani quindi dopo la partita con la Fiorentina ci saranno gli impegni con la Francia. Il giocatore dopo una partenza incredibile in maglia bianconera, dove aveva segnato cinque goal nelle prime tre partite, si è fermato in termini realizzativi. Il suo futuro invece è ancora da definire; la Juventus ha in mente di trattenerlo ma dipenderà da molti fattori, anche dalla scelta dell'allenatore.