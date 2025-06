Deschamps a Gazzetta: 'Juventus dopo la Nazionale? Tutto è possibile. Ho parlato spesso con Tudor'

AFP/Getty Images

Deschamps-Juventus, l'intervista

Dopo Adrien Rabiot , La Gazzetta dello Sport ha intervistato nel ritiro della Francia anche, che ha già annunciato di lasciare il suo ruolo di CT della Nazionale dopo il Mondiale (scatenando coloro che già lo rivedono in bianconero…): "Vedremo cosa succederà. Ho la libertà di scegliere. Ma posso vivere bene lontano dai riflettori", le sue parole.- "Non cambia nulla. Ero a fine contratto prima del Mondiale in Qatar e sapevo che avrei smesso a gennaio 2023, quando ho rinnovato. Anche se giochiamo la sesta semifinale dal 2012, c'è sempre un clima mediatico negativo che può avere un impatto sul giocatori. Quindi ho chiarito la mia posizione. Non ho bisogno di vivere sotto i riflettori, ma di sicuro non andrò in pensione dopo la nazionale".

- "Non è di attualità e non è lo stesso mestiere. La Juve è stata molto importante. Tornai in una situazione difficile e me ne andai nel 2007 perché mi sembrava la scelta giusta. Con il senno di poi invece no. Oggi c'è il mio ex compagno, cl ho parlato spesso prima che firmasse. Non ho deciso nulla e non so quello che farò dopo la nazionale. Tutto è possibile. E impossibile".- "Non dipende solo da lui. In cinque mesi ha fatto cose buone, è stato efficace. Poi bisogna vedere se la Juve vorrà tenerlo. Era in prestito dal Psg. Entrano in ballo elementi finanziari da fare combaciare".