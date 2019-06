Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese, ha dato un clamoroso indizio di mercato dal ritiro della Francia, riguardante un obiettivo di mercato della Juventus, Ferland Mendy, talentuoso terzino sinistro del Lione. Queste le sue dichiarazioni: "Mendy ha avuto una crescita imponente: due anni fa era in seconda divisione, mentre ora si appresta a giocare con il Real Madrid". Porta chiusa, ormai, per i bianconeri, che sono pronti a sfruttare l'occasione per puntare forte su Marcelo, in possibile partenza da Madrid dopo l'arrivo di Mendy.