Didier Deschamps, tecnico della Francia ed ex calciatore e allenatore della Juventus, ha svelato in conferenza stampa i convocati per i prossimi impegni della nazionale ed ha commentato i rumours sulla Juventus: "La situazione è semplice. Penso solo alla Francia e all'Europeo. Fa piacere essere accostato a grandi club europei come la Juventus ed essere indicato come uno dei possibili successori di Allegri. Oggi però il mio futuro è legato alla nazionale francese, penso solo alle qualificazioni per l'Europeo e poi a parteciparci. Non ci sono altre possibilità".