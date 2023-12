L'ex centrocampista della Juve Didier Deschamps, si è soffermato sul delicato momento che sta vivendo Paul Pogba in un'ampia intervista rilasciata ai microfoni de Le Parisien.'Vedo una Juve più cinica. Nei primi mesi c’era qualcosa d’interessante nei movimenti. Non ha un gioco eccezionale ora ma mette più intensità rispetto agli altri anni. La Juventus credo abbia bisogno di un bell’incursore in mezzo al campo. Fa pochi gol davanti, ma è molti cinica e intensa'.