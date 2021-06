Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato del caos Spagna con la positività di Busquets: "La positività del giocatore? Questione delicata, dipende dal protocollo sanitario di ogni paese. C'è stato un caso in Olanda che è stato scartato, uno scozzese che ha seguito perché era un contatto. Dipende da ogni paese. Non sono nella posizione di giudicare. Posso dire che è una situazione complicata da gestire. Abbiamo avuto il caso di Mbappé. È complicato definire il contatto, quello che ha mangiato con lui, quello che si è allenato con lui e così via. Mi metto al posto di Luis Enrique e non deve essere facile. Speriamo che non colpisca altri giocatori".