Dopo aver annunciato in conferenza stampa i convocati della sua Francia per le semifinali di Nations League Didier Deschamps ha avuto modo di tornare anche sul suo passato alla Juventus, dato che i transalpini il 7 ottobre affronteranno il Belgio all'Allianz Stadium di Torino. Queste le parole in salsa bianconera di Deschamps:anche se guardando indietro penso che quest'ultima non sia stata la decisione migliore ma fa parte dell'esperienza. Lasciare la Juve per la seconda volta può aver sollevato delle domande, è sembrato quasi che me ne fossi andato schioccando le dita. Tornando indietro avrei agito diversamente".