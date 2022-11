Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore francese Marcel Desailly ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull'attaccante della Juve Dusan Vlahovic.'A me piace molto Vlahovic ma vuole davvero diventare il migliore? Mbappé e Haaland mostrano di sì, mentre Vlahovic per intensità sembra un tono sotto. Nonostante questo, ha testa, piede e il talento per essere un Van Basten della sua epoca'.