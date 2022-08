Derubavano le auto dei turisti e dei tifosi dellain visita all'Allianz Stadium, rubando oggetti di valore lasciati sui sedili o nel vano bagagli: sono stati arrestati due minorenni di etnia rom, come riferisce La Stampa, in seguito ai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza. L'altro ieri, scrive La Stampa, tre banditi in fuga su un'Alfa 147 sono stati inseguiti da un'auto della polizia: due di loro sono stati catturati, un è riuscito a fuggire.