. Un mese e mezzo fa le era stata rubata la macchina sotto casa, stamattina alle 10 invece, in zona Eur, dove abita insieme al figlio, è stata addrittura rapinata in strada. Due persone, con casco, si sono avvicinate a Francesca Costa su uno scooter e, dopo averla minacciata, le hanno rubato la borsa oltre a un prezioso orologio Rolex e alle chiavi dell'auto. Lei ha consegnato tutto, senza opporre resistenza, tanto da consegnare anche le chiavi dell’auto, che però non è stata poi rubata. E Zaniolo non ci sta. La sua reazione tramite le Instagram Stories è seccata: "".