Risulta quasi già sold out loin vista del derby contro lain programma il prossimo sabato 13 aprile alle 18.00. Sia la Curva Maratona che il settore ospiti sono completamente esauriti: ora restano a disposizione pochi posti presso la Curva Primavera e qualche centinaio tra i Distinti e la tribuna granata. La stracittadina, insomma, sembra essere sempre molto sentita; alla luce della situazione in classifica, potrebbe rivelarsi più importante per i bianconeri che per il Torino, al momento all'11° posto in Serie A.