di Marco Amato, inviato a Volpiano

Federico Coppitelli, allenatore del Torino Primavera, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti al termine della partita persa contro la Juventus Under 19. Tra i tanti temi toccati, ha parlato della forza della squadra di Bonatti: "La Juve è la squadra più forte del campionato, e oggi non avevamo Riccio e Da Graca. Hanno un'identità molto forte. Non mi piace parlare di queste cose, ma va notato che la Juve può fare un certo tipo di investimento, alcuni di loro sono tra i giovani migliori al mondo. A questo si aggiunge che lavorano insieme da inizio stagione, fanno cose che hanno provato per mesi, conosco bene Bonatti, siamo amici e abbiamo fatto diversi corsi insieme, certe cose le faceva anche alla Lazio. La più equilibrata, invece, è l'Empoli. Oggi il pari sarebbe stato meritato, Garofani è stato il loro migliore in campo. Con le squadre di testa abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, come è successo oggi"