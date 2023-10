"La Juventus non è bella, ma il Toro è ancora più brutto, così il derby finisce 2-0 e non è un risultato ingiusto, ma può essere fuorviante se lo si associa all’idea di una prestazione sicura e convincente. È stato un derby moscio, orripilante nel primo tempo, vagamente più vivace nel secondo, ma la ferocia agonistica che dovrebbe condire a prescindere questa partita è mancata completamente", questo il commento di Guido Vaciago su Tuttosport."La Juventus deve migliorare, perché non può pensare di poterne vincere molte giocando come ieri (soprattutto nel primo tempo), ma migliorare vincendo le partite è più facile che perdendole".