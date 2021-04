DA CALCIOMERCATO.COM



Nel tardo pomeriggio andrà poi in onda il “Derby della Mole” tra Torino e Juventus, due squadre che hanno necessità di vincere. Tra le differenze tra le formazioni piemontesi, risalta il divario nella ricerca degli scontri uomo a uomo, accentuato nell’ultimo turno. Di fatto, contro il Benevento i bianconeri hanno creato addirittura 34 occasioni di 1vs1 (21 disputate ed 11 concluse positivamente), mentre lo score dei granata è di 16 occasioni, di cui 6 disputate e 2 chiuse con successo. I ragazzi di Nicola però sono reduci da una maggiore efficienza nei passaggi ad alto coefficiente di difficoltà (60% di successo contro il 40% dei campioni d’Italia) e valori più performanti nel Pressing (88,7%) e in Aggressività Difensiva (91%). Parametri che indicano l’attitudine dei granata nell’accorciare sul portatore di palla appena perso il possesso. Nonostante i suddetti valori denotino una buona condizione fisica del Torino, sarà comunque dura per i granata stare al passo dei bianconeri in quanto ad accelerazioni brusche (835 vs 800) e sprint (233 vs 207).