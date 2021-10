Le soste del campionato per le nazionali sono un momento di confronto anche tra compagni di club. Così come quello che si prospetta dall'altra parte dell'oceano.

Così scrive Tuttosport: "C’è un Brasile la cui marcia pare inarrestabile nella corsa alla qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar: i verdeoro le hanno vinte tutte finora nel girone sudamericano e con 27 punti ne hanno otto in più dell’Argentina seconda. E c’è una Colombia che deve fare punti per tenere vivo il sogno. Tutto pronto per il match che, tra gli altri, vedrà incrociarsi i destini di Juan Cuadrado da un lato, Danilo e Alex Sandro dall’altro, per una sfida dal forte sapore di Juventus. Si giocherà questa sera (ore 23 italiane) all’Estadio Roberto Melendez di Barranquilla".