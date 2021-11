La Juventus in questa domenica di Serie A si gode la vittoria in extremis contro la Fiorentina e osserva le partite delle altre big in questa 12^ giornata di campionato. Dopo il pareggio del Napoli contro il Verona nel tardo pomeriggio, i riflettori erano puntati su San Siro, dove è andato in scena il derby della Madonnina tra Milan e Inter. Una stracittadina che fa parte della storia del calcio italiano, e che quest'anno può valere davvero tanto. In una gara scoppiettante è finita 1-1, quindi nessuno scossone in cima alla classifica del campionato. Gol di Calhanoglu su rigore, pareggio rossonero con autogol di De Vrij, poi Tatarusanu impedisce ai nerazzurri di ripassare in vantaggio parando un rigore a Lautaro. Clamorosa occasione infine per gli uomini di Pioli con Saelemaekers e Kessie.

Qui di seguito tutti i dettagli del derby Milan-Inter: