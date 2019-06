Alle 21 di stasera, ora italiana, l'ombra della Mole si rifletterà anche sul Maracanà di Rio de Janeiro. In campo scenderanno per i quarti di finale di Copa America, Venezuela e Argentina (diretta su Dazn) e con loro anche Tomas Rincon e Paulo Dybala. A dir del vero, se il granata ​è certo della presenza - ​è anche il capitano dei vinotinto - non si può dir lo stesso di Dybala, chiuso, come sempre, da un certo Lionel Messi. Per l'Argentina, questa sfida rappresenta un punto cruciale per ribaltare il percorso non esaltante ottenuto in Copa America. Al contrario, ovviamente, per il Venezuela si tratta di un'occasione per raggiungere le semifinali e continuare a sognare.