Derby di Roma, scontri in due zone della città

Attimi di forte tensione si sono registrati nella capitale nel pre-partita del derby tra Lazio e Roma, valido per la 32ª giornata di Serie A e in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico. L’elevata posta in palio — un posto in Champions League — ha infiammato gli animi delle tifoserie, che si sono rese protagoniste di scontri in due punti distinti della città, nonostante la massiccia presenza delle forze dell’ordine.Come riportato da La Stampa, circa 500 tifosi della Roma, molti dei quali a volto coperto, si sono mossi da Ponte Duca d’Aosta nel tentativo di raggiungere il punto di ritrovo dei tifosi laziali. La polizia li ha intercettati in piazza Cardinal Consalvi, dove è scoppiato il primo scontro. Gli ultras giallorossi hanno lanciato bombe carta, costringendo le forze dell’ordine a reagire con cariche e lacrimogeni per disperderli.

Quasi contemporaneamente, a Ponte Milvio, è avvenuto un altro episodio critico: i tifosi della Lazio, radunati nella zona, hanno lanciato pietre contro gli agenti. Anche in questo caso, la polizia è intervenuta con l’uso di idranti per riportare l’ordine.Il clima resta teso in attesa del fischio d’inizio del derby.