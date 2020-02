Un derby è sempre un derby, a qualsiasi latitudine. A San Siro però, sa anche essere più suggestivo, specialmente quando ci sono due tifoserie calde, come quelle di Inter e Milan, a contendersi il dominio cittadino. Così, con un Meazza gremito, le due curve si sono imbeccate a colpi di scenografia, come sempre accade in queste situazioni. La scelta dei rossoneri però, è stata alquanto singolare e con un messaggio chiaro ed inconfondibile: "Inter m​*​*​* a" appare così nella fossa milanista, in un gioco di luci che, parole a parte, riesce ad essere comunque impressionante. Il Derby di Milano, d'altronde, si gioca anche su questi dettagli.