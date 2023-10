Tra i profili che piacciono di più alle squadre italiane e soprattutto a Juventus ed Inter c'è Djalò, difensore del Lille in scadenza a giugno. Giuntoli ha chiesto informazioni su di lui per conto della Juventus, pronta a cercare di inserirsi nella corsa al suo ingaggio. Per ora in pole position c'è ancora l'Inter, che aveva pensato a Djaló per il dopo Skriniar (passato al PSG). Lo riferisce calciomercato.com.