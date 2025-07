Derby di mercato Inter e Juventus per Dodò: i nerazzurri hanno un jolly

Getty Images

L'Inter si muove per l'esterno destro in modo da non farsi trovare impreparata se dovesse partire Denzel Dumfries, che ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro (valida solo per l'estero) e su cui c'è l'interesse, oltre che del Barcellona, anche del Manchester City. Il club nerazzurro valuta le possibili opzioni in caso di addio dell'olandese e tra queste, riferisce la Gazzetta dello Sport, anche Dodò, obiettivo di mercato della Juventus.L'esterno brasiliano è molto stimato a Milano e gli intoppi tra giocatore e Fiorentina relativi a un rinnovo del contratto (in scadenza tra due anni) in salita non fanno che corroborare una soluzione diversa da quella della permanenza in viola. L'Inter, per facilitare l'operazione, potrebbe giocarsi anche la carta Sebastiano Esposito, profilo gradito ai toscani che l'hanno già sondato.

La Fiorentina chiederebbe una cifra attorno ai 25 milioni per Dodò, la stessa insomma per cui partirebbe Dumfries. Situazione che la Juventus monitora visto che i bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra e tra i profili che interessano c'è appunto il giocatore viola, oltre a Wesley del Flamengo, su cui però è avanti la Roma.