Si surriscalda la sfida per Joao Felix. L’attaccante del Benfica è conteso da Manchester United e Manchester City. Le due formazioni inglesi si stanno dando battaglia per il talento classe 1999. I Red Devils sembravano ad un passo dalla conclusione dell’affare, ma i Citizens sembrano essere ripassati davanti, pronti a sborsare i 120 milioni richiesti dalla clausola rescissoria del ragazzo. La Juventus resta sullo sfondo: i bianconeri si erano mostrati interessati, ma per ora preferiscono mantenere un basso profilo ed attendere gli sviluppi della trattativa. Sempre che la mediazione di Mendes ed i suggerimenti di Ronaldo non cambino le carte in tavola.