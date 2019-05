Si accende il derby di Manchester sul mercato. City e United sono pronti a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni di Joao Felix. L’attaccante portoghese classe 1999 è esploso in questa stagione con la maglia del Benfica. I lusitani, però chiedono almeno 120 milioni per lasciarlo partire. Secondo il Sun, i due club sarebbero pronti a sborsare una simile somma pur di avere in squadra il gioiellino. La Juventus resta a guardare per ora. I bianconeri sono interessati al giocatore, che ha Cristiano Ronaldo come idolo, ma difficilmente arriveranno alla cifra richiesta dal Benfica. L’asta si fa sempre più complicata ed intricata.