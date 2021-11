Un derby dia senso unico, con un ex Juve protagonista assoluto:è il man of the match di, in una partita in cui la squadra di Guardiola - a dispetto di soli due gol segnati - offre una prova di forza. Cancelo è padrone della fascia sinistra, ma la sua prestazione non si limita solo a quella zona del campo: il laterale portoghese è sempre nel vivo del gioco, tocca moltissimi palloni e offre altri due assist. Prima propiziando l'autogol di Bailly che vale lo 0-1, poi mettendo sul piede di Bernardo Silva la palla dello 0-2, con la complicità di un De Gea che fino a quel momento era stato super, salvando più volte i suoi da un autentico assalto dei cityzens. Solo l'imprecisione sotto porta evita un punteggio decisamente più largo.Poco da salvare per Solskjaer, ora nuovamente in bilico, sul fronte Manchester United. Privo dello squalificato Pogba, l'allenatore norvegese ha lasciato ancora una volta in panchina van de Beek (entrato solo nel finale) a vantaggio di Fred.ci ha messo la solita voglia, ma ha avuto pochissimi palloni giocabili: in una circostanza, con un bel tiro al volo, ha trovato Ederson a sbarrargli la strada. Poco, troppo poco, ma il massimo che i Red Devils hanno dato l'impressione di poter combinare. La reazione non arriva nemmeno dopo i cambi e CR7 si spegne con tutto lo United, sotto la pioggia e il ritmo serrato di pressing e possesso palla imposti da Rodri, De Bruyne e compagnia. E per Guardiola ora i derby vinti sono 7: bilancio nuovamente a favore, con 6 sconfitte e 2 pareggi.