Everton fans with the Juve flag at Anfield via @S_Lacchia_2 pic.twitter.com/oWde39B8ih — Around Turin (@AroundTurin) January 5, 2020

Il derby di Liverpool è uno dei più sentiti d'Inghilterra. Oggi gli uomini di Jurgen Klopp hanno sfidato l'Everton di Carlo Ancelotti ad Anfield, in FA Cup, e tra i tifosi dei ToffeesLa foto del frame ripreso dalla tv è diventata ben presto virale. La rivalità tra i tifosi del Liverpool e quelli della Juve e ben nota e, probabilmente, i supporter dell'Everton ne sono a conoscenza. Chissà come l'avrà presa Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, anche se di certo la sua preoccupazione maggiore sarà per la sconfitta per 1-0, gol decisivo di Curtis Jones al 71'.