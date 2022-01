Un giovane talento di scuola Juventus accende un derby di mercato tra Genoa e Sampdoria. L'obiettivo delle genovesi, come riportato da Sky Sport, è infatti Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 attualmente in prestito al Vicenza in Serie B. La società veneta, però, non sembra al momento intenzionata a privarsi del giocatore.