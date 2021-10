"Un contrasto che vede protagonista Matthijs de Ligt in occasione del derby d'andata del 2019-20, la prima stracittadina giocata dal difensore olandese. Una gara particolarmente importante perché coincide con il suo primo gol in Serie A, un exploit che vale la conquista dei 3 punti. Uno dei tanti momenti che hanno segnato la ricca storia dei confronti tra il Toro e la Juve. LO SCATTO DI FEDE - Anche Federico Chiesa è andato in rete nel derby giocato in casa del Torino. Vi è riuscito dopo appena 13 minuti grazie a una veloce combinazione con Morata, che lo porta a concludere superando il portiere Sirigu. Un gol che dà il via a una girandola di emozioni, con il ribaltone da parte di Sanabria e il punto del 2-2 firmato da Cristiano Ronaldo. IL GIORNO DEL RECORD - Una delle foto che più racconta un derby specifico e – contemporaneamente – incarna lo spirito di un'epoca juventina. L'immagine viene scattata il 20 marzo 2016, una giornata storica per Gigi Buffon che non solo festeggia il netto 4-1 sui cugini, ma celebra il suo record d'imbattibilità. Un primato che la trasformazione di un rigore da parte di Belotti fissa a quota 974 minuti e che lui condivide riconoscendo apertamente i meriti dei compagni che lo proteggono, qui rappresentati da Bonucci e Barzagli. L'UOMO DERBY E L'EX - L'uomo-derby è Claudio Marchisio: nel 2012-13 segna in entrambi, sia in casa che fuori, dimostrando chiaramente quanto la rivalità con i granata vissuta già dalle sfide nel settore giovanile lo abbiano reso ancora più decisivo. L'ex è Matteo Brighi, un anno alla Juve nel 2000-01, due stagioni sull'altra sponda della città nel decennio successivo. Questa è la gara del campionato 2013-14 allo Stadio Olimpico, risolta da Paul Pogba. IL RAGAZZO E IL RE - Il ragazzo non è ancora maggiorenne e si chiama Sergio Buso. Alle spalle ha già 2 gol segnati in Serie A ma un derby non l'ha mai vissuto. Siamo al 26 aprile 1987, la Juventus ha lo scudetto sul petto, il Torino è nella parte destra della classifica e a fine campionato si salverà. Accanto al diciassettenne, c'è le Roi. Per Michel Platini, che di gol ai granata ne ha fatti parecchi, è l'ultima sfida con i rivali. La partita finisce 1-1 e i gol li mettono a segno due difensori, Brio e Cravero. LA FINE DEGLI ANNI '70 - Negli anni '70 i derby sono stati più favorevoli al Toro e Francesco Graziani spesso ne è stato uno dei responsabili, insieme al compagno d'attacco Paolo Pulici. La foto si riferisce a un duello del centravanti granata con Sergio Brio e riguarda l'ultimo confronto del decennio. Si annuncia già un cambio di copione: da adesso in poi saranno i bianconeri a prevalere maggiormente, fino a quando l'egemonia diventerà pressoché assoluta a partire dal 1996. In questa sfida Graziani riesce a segnare ma il vantaggio è illusorio: Bettega e Tardelli determineranno l'aggancio e il sorpasso."