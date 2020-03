Stasera la Juventus scende in campo contro l'Inter, riassaggiando il campo a più di una settimana dall'ultima partita contro il Lione. Una sfida dai mille risvolti, che però non si gioca solo sul campo. Infatti, Juve e Inter si trovano spesso di fronte anche sul mercato e qui, dopo Kulusevski, potrebbe arrivare un altro colpo in favore dei bianconeri: Sandro Tonali. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus è in vantaggio sul centrocampista del Brescia, anche se Paratici si troverà comunque a fare i conti con il vulcanico presidente Massimo Cellino. Il prezzo di Tonali, infatti, potrebbe aggirarsi intorno ai cinquanta milioni, anche grazie alla forte concorrenza che c'è sul giocatore.