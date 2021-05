Il derby d'Italia vinto ieri 3-2 dalla Juventus all'Allianz Stadium contro l'Inter è stato "oscurato" dalla performance arbitrale dell'arbitro Gianpaolo Calvarese, che tra espulsioni eccessive e mille dubbi sui rigori (Var protagonista assoluto) è incappato in una giornata decisamente no. Gli episodi da moviola hanno monopolizzato il dibattito intorno alla gara, e non è certo la prima volta nelle sentitissime sfide tra bianconeri e nerazzurri...



Qui di seguito tre casi storici in cui gli episodi arbitrali hanno tenuto banco in occasione di Juve-Inter e Inter-Juve, coi tifosi interisti ad accusare delle proprie sconfitte la "solita Juve aiutata dagli arbitri":