Tocca anche alla Primavera, e sarà derby pure lì. Ci spieghiamo meglio: il sei ottobre, giorno della super sfida di San Siro tra la Juve e l'Inter, contemporaneamente alla Pinetina si giocherà la gara tra nerazzurri e bianconeri del campionato Under 19. La Lega Serie A ha comunicato l'orario del fischio d'inizio: si partirà alle 10, quasi mezza giornata prima dei fortissimi animi che accenderanno il Meazza. La gara, come sempre per il campionato Primavera, sarà visibile su Sportitalia e sul sito ufficiale dell'emittente, sportitalia.com.