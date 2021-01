Domenica sera la Juventus sarà impegnata allo stadio Meazza di Milano contro l'Inter per il match clou della 18^ giornata di Serie A. Una partita entrata nella storia del calcio italiano come "derby d'Italia" e che quest'anno ha il sapore della lotta al vertice, dopo che per troppi anni i nerazzurri sono stati fuori dalla lotta scudetto.. Ma qual è il bilancio complessivo della sfida, dal punto di vista dei match disputati a San Siro? ​35 vittorie dell’Inter, 28 pareggi e 25 successi della Juve. Fattore campo rispetto, dunque. Tuttavia l'Inter non vince addirittura da settembre 2016.